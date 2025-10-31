В Челябинске рысь запуталась в колючей проволоке на стене завода

В Челябинске хищник застрял в заграждении, растянутом на стене одного из предприятий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное обнаружили на стене, огораживающей территорию завода трубопроводной арматуры, расположенного по улице Линейной, 65, в Тракторозаводском районе.
Рысь запуталась в колючей проволоке и не смогла самостоятельно выбраться.
К месту инцидента прибыли сотрудники МЧС, регионального министерства экологии и Челябинского зоопарка. Зверя планируют усыпить, освободить из опасной ловушки и передать работникам зоопарка – животное могло получить повреждения.
По словам обсуждающих инцидент в социальных сетях, зверя могли видеть вчера, 30 октября, в окрестностях Челябинского электрометаллургического комбината: об опасном соседстве рабочих предупреждала охрана предприятия.
UPD 11:46: Рысь не попала в зоопарк. По информации регионального минэкологии, дождавшись преставительной комиссии, животное спокойно спрыгнуло за забор и скрылось. Крови на проволоке специалисты не обнаружили. Из этого можно сделать вывод, что зверь не был ранен.
Челябинск, Виктор Елисеев
