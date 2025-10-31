В Челябинске ревнивец посреди улицы набросился с ножом на бывшую супругу и ее ухажера

Полиция задержала челябинца, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 31 октября, рано утром около дома №2в по улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска.
37-летний южноуралец набросился с ножом на мужчину с женщиной. С ножевыми ранениями пару доставили в больницу. Нападавшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Орудие преступления изъяли.
Пострадавшая оказалась 34-летней бывшей женой челябинца. Воспылавший ревностью экс-супруг намеренно поджидал женщину и ее 39-летнего нового избранника у дома с ножом.
По обстоятельствам покушения на убийство двух человек следователи СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
