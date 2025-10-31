Сотрудник ЮУрГАУ, получивший от частной охраны больше миллиона рублей, предстанет перед судом

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении работника университета, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего заместителя начальника управления по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета.

По версии следствия, крупную взятку мужчина получил частями с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года от директора частной охранной организации. Деньги передавались как лично, так и через посредников. Сначала заместителю завхоза «заносили» по 10 тысяч, а затем – по 30 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности, за 3,5 года он получил больше 1 миллиона рублей.

Взамен южноуралец обеспечивал беспрепятственное и своевременное оформление государственных контрактов на оказание услуг охраны в зданиях и помещениях вуза в Троицке и Троицком районе, хотя у фирмы не было необходимого количества сотрудников с правом охранной деятельности. Акты сдачи-приемки оказанных услуг он подписывал без должной проверки их качества. Речи о штрафах в случае нарушений не шло.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества банковский счет сотрудника ЮУрГАУ, где размещены более миллиона рублей, арестован.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

