Константин Струков заявил, что не мог вывести за рубеж 163 миллиарда рублей

Экс-владелец «Южуралзолота» прокомментировал новые обвинения Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обвинения в незаконном выводе средств и покупке зарубежной недвижимости абсурдны. Об этом бывший владелец Группы ЮГК Константин Струков заявил в интервью РБК.

Ранее Генпрокуратура России подала в Пластский городской суд Челябинской области иск с обвинением золотопромышленника в выводе за границу 163 миллиардов рублей.

Напомним, активы бывшего вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области были национализированы в июле текущего года. По мнению Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», использовав их для создания группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве и других сферах на территории Челябинской и Кемеровской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Хакасии и Крыма.

При этом экс-владелец «Южуралзолото» успел вывести 163 миллиарда рублей, покупая в разных странах недвижимость, яхты, предметы роскоши, считают в надзорном ведомстве. Через родственниц и сожительницу он регулярно переводил выручку от российских предприятий в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию, уверены в Генпрокуратуре.

Однако предприниматель категорически отрицает эти обвинения. «Эти обвинения абсурдны – у меня никогда не было таких денег. Общая выручка холдинга почти за 30 лет существования составила 980 миллиардов рублей, из которых 70% постоянно реинвестировалось в развитие, – цитирует издание золотопромышленника. – Откуда взяться 164 миллиардам рублей на вывод? Мы ежегодно инвестировали в строительство ГОКов, построили 350 километров дорог в северных районах Красноярского края, 280 километров линий электропередачи».

К тому же с 2022 года он находится под санкциями, напомнил Струков. «У меня даже загранпаспорта нет», – заявил предприниматель.

Челябинск

