Перевозчика обязали выплатить 200 тысяч рублей жительнице Магнитогорска, сломавшей ногу в маршрутке

В Магнитогорске суд взыскал компенсацию вреда пассажирке маршрутного такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение принял Ленинский районный суд Магнитогорска.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Высаживая пассажиров, водитель маршрутного такси начал движение, не закрыв двери. В итоге одна пассажирка упала и получила перелом плато большеберцовой кости, частичный разрыв мениска коленного сустава, повреждение сухожилия подколенной мышцы.

Маршрутчика привлекли к административной ответственности за ДТП и причинение здоровью женщины вреда средней тяжести.

После чего жительница Магнитогорска потребовала в суде компенсации. Ее поддержала прокуратура.

В результате суд взыскал с индивидуального предпринимателя, обслуживающего маршрут, 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube