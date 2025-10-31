«Трактор» продолжил домашнюю серию победой

Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл «Барыс» из Астаны – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы начали с места в карьер.

И уже на 17-й секунде матча Семен Дер-Аргучинцев от борта набросил на пятак, Михаил Григоренко в борьбе скинул шайбу Джошу Ливо, и канадец отправил ее в ворота «Барыса» – 1:0, «Трактор» открывает счет.

В дальнейшем «Трактор» продолжал владеть инициативой, казахстанский клуб лишь изредка огрызался.

На 9-й минуте «черно-белые» провели быструю атаку, и Александр Рыков с подачи Алексея Рыкманова увеличил отрыв хозяев – 2:0.

На 15-й минуте гости остались вчетвером, а затем – и втроем против полного состава челябинцев. И хотя первый удаленный игрок «Барыса» успел покинуть штрафной бокс, на 17-й минуте встречи «черно-белые» реализовали свое численное преимущество. Челябинцы заблокировали гостей в их зоне. Тем удалось блокировать броски Джоша Лишо и Михаила Григоренко. Но против удара Джордана Гросса астанинцы оказались бессильны – 3:0, ошеломительный первый период.

Во второй двадцатиминутке команды продолжили играть на приличных скоростях, не скупились на броски. Однако забили не так много.

На 23-й минуте на скамью штрафников отправился Джош Ливо. Но челябинцы уже доказывали в предыдущих матчах, что помнят, как могут забивать в меньшинстве. Через полминуты после удаления Василий Глотов перехватил пас Майка Веккионе и убежал к воротам гостей – 4:0.

А вот после следующего удаления в стане «черно-белых» «Барыс» не дремал. На 27-й минуте матча гости выиграли вбрасывание, Райли Уолш перевел шайбу на левый фланг, и Майк Веккионе извинился за свою предыдущую оплошность, загнав снаряд в ближнюю девятку – 1:4.

С началом третьего периода гости ринулись в бой. И уже на 41-й минуте встречи Джейк Масси после пас Райли Уолша кистевым броском отправил шайбу в дальнюю девятку хозяйских ворот – 2:4.

Астанинцы попытались еще усилить напор. Но на 44-й минуте остались в меньшинстве. А к середине двадцатиминутки «Трактор» снова полностью контролировал игру. На 49-й минуте встречи затяжную атаку «черно-белых» завершил Владимир Жарков, протолкнув шайбу между щитков голкипера «Барыса» – 5:2. А на 52-й минуте матча Егор Коршков убежал в контратаку по флангу, перевел шайбу в центр, откуда Ярослав Федосеев отправил ее в створ ворот гостей – 6:2.

На 57-й минуте Крис Дригер не слишком удачно отбил шайбу после удара Дмитрия Бреуса, и она, срикошетив от Тайса Томпсона, закатилась за линию ворот – 3:6.

Гости вновь нарастили давление на зону «Трактора». Но счет больше не изменился – 6:3, победа «Трактора».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube