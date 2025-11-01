1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2025, пятница

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Мероприятие для студентов, спортсменов и общественных деятелей «Одеяло дружбы», посвященное проведению «Большого этнографического диктанта» (Центр «ВИПР», ул. Елькина, 45а, 18-й этаж)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча в нахлыстовом клубе «Южный Урал» для любителей рыбалки (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Вместе дружная семья» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

16:00 Челябинск – Встреча аниме-клуба, посвященная аниме «Корзинка фруктов» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению украшений из сургуча (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

16:30 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке. Прелюдия: выступление ансамбля казачьей песни «Светлица» и фольклорного ансамбля «Кулахтиночка» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фойе)

17:00 Челябинск – Открытие «Ночи искусств» в Публичке: танцы народов Челябинской области в исполнении студентов ЧГИК, выступление Айгуль Комельковой (домбра, вокал) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:05 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: киносеминар с просмотром фрагментов фильма Николая Лебедева «Звезда» (2002) по одноименному роману Эммануила Казакевича (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

17:15, 18:00, 18:45 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: экскурсии по Музей-центру библиотеки (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: выступление дуэта шестиструнных гитар Валерии Ихно и Ульяны Скрыпченковой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: выставка «Кино и память: репортажи на страницах периодики», викторина о военных фильмах по материалам экспозиции (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал каталогов)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: цифровая выставка-лекция «Россия в лицах. Роль личности в истории: Петр I, Екатерина II, Александр II» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: презентация выставки «Плакаты, объединившие народы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства от уральских мастеров (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по созданию «Матрешек», напечатанных на 3D-принтере. Вы сможете создать собственную народную игрушку, раскрасив 3D фигурку акриловыми красками (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по изготовлению стилизованного украшения «Башкирский женский нагрудник» из фетра, монет и бисера (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по созданию макета флага России в технике вязания крючком (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

17:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: просветительская экскурсия «Книжное наследие народов Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал редких книг)

17:30 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: открытый подкаст «История русской народной игрушки» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:35 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс «Анимация малых народов: приемы, обычаи, традиции и языки народов Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

17:45 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по изготовлению браслета из бусин (татарские мотивы) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

18:00 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: групповое занятие по нейрографике «Сила Рода в единении» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:10 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: выступление вокального ансамбля «Ынйылар» («Жемчужины») (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по созданию открытки «Якутские мотивы» из акрила (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

18:30 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: танцы народов Челябинской области в исполнении студентов ЧГИК (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:40 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: лекция «Чем схожи и чем отличаются алфавиты народов России» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:45 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс «Волшебство русской народной игрушки: кукла Кулёма» из акрила (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

19:00 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: программа «История башкирского народа через призму войн и сражений в составе Русской армии» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

19:00 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: музыкальное лото «Из России с любовью» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

19:15 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: мастер-класс по созданию ратника, подвески-оберега в технике ткачество на рамке (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, пространство «Открытые книги»)

19:20 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: Школа танцев Яны Казицкой – Русский народный танец (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

19:25 Челябинск – «Ночь искусств» в Публичке: выступление мультиинструменталиста Артемия Тельцова, показ-лекция о чувашских национальных нарядах (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

