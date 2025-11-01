В нацпарке «Таганай» открыли дорогу до популярной тропы. И велодорожку рядом

К началу экотропы «Таганай за 600 шагов» снова можно будет добраться на машине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , завершено строительство асфальтированной автомобильной дороги от Центральной усадьбы до поворота к Черной скале. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».

«Мы вернули на место аншлаг, обозначающий поворот к Черной скале. Строительство дороги завершено, и проехать к этому популярному эколого-туристическому комплексу теперь можно быстро и безопасно», – сообщили представители парка.

Ранее две точки на территории заповедника соединяла грунтовая дорога. Теперь между ними протянулось асфальтированное полотно длиной 7,7 километра. Кроме того, рядом оборудовали велодорожку (протяженностью 6,5 километра).

Следует отметить, что велосипедисты и раньше наведывались на Таганай. Но, по признанию многих велолюбителей, это было серьезным испытанием. Теперь путешествие по парку станет для них легче.

Асфальтированная дорога, строительство которой началось еще в 2022 году, ведет от Центральной усадьбы к началу экотропы «Таганай за 600 шагов».

Она появилась здесь еще в 2012 году и стала первой экотропой в Челябинской области. Сегодня с трех смотровых площадок Черной скалы открываются панорамы хребтов Большой Таганай, Назменский, Урал-Тау. Протяженность тропы составляет 1,6 километра.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube