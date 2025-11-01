Ноябрь будет на Южном Урале теплым. Но не везде

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по данным Гидрометцентра России в ноябре среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается в пределах 4-6 градусов ниже нуля. Об этом сообщает телеграм-канал Челябинского ЦГМС.

Это значит, что в северных районах области последний месяц осени будет теплее обычного. Для южной половины региона подобные значения – норма. Месячное количество осадков также предполагается около нормы (норма 18-27 миллиметров, в горных районах 37-46 миллиметров).

«Ноябрь более «зимний» месяц из всех осенних, так как уже в начале месяца происходит переход среднесуточных температур через 0 градусов, – отмечают синоптики. – Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров».

Число дней с метелью в среднем достигает 4-9 (максимальное количество достигает 10-22 дней в месяц). В ноябре в среднем 1-2 дня (в отдельные годы 5-13 дней) на всей территории области наблюдаются случаи отложения мокрого снега, изморози, гололеда.

Также в этом месяце не редки и морозы, к примеру, в 2022 году в третьей декаде ноября установилась аномально холодная погода с минимальными температурами до 31-34 градусов ниже нуля Впрочем, бывало, что столбик термометра опускался в Челябинской области до -36 и даже -43 градусов. Хотя бывали в истории Южного Урала и необычайно теплые деньки, когда воздух прогревался до +13, +17 градусов по Цельсию.

В ноябре преобладают ветры западного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3-4 метра в секунду, в Челябинске – 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв ветра достигает 18-28 метра в секунду, в Челябинске – 16-20 метра в секунду.

В предстоящие выходные погода обещает быть облачной с прояснениями, местами осадки в виде мокрого снега и снега, ночью не исключены гололедные явления.

Температура ночью воскресенья, 2 ноября, будет 0, -5 градусов, днем возможно повышение до +5 градусов. А уже в понедельник даже дневные температуры опустятся ниже нуля. В ночь на 3 ноября ожидается -3, -8, днем 0, -5 градусов.

В Челябинске предстоящей ночью синотики обещают 0, -2, днем – 1-3 градуса выше нуля. В понедельник осадки могут прекратиться. Температура ночью -4, -6 градусов, днем – 2-4 градуса ниже нуля.

В День народного единства, 4 ноября, на Южном Урале также будет облачно, днем в отдельных районах – небольшие осадки. Температура ночью, по данным Гидрометцентра России, 5-8 градусов ниже нуля, днем – от -2 до +1 градуса. В Челябинске ночью ожидается 7 градусов ниже нуля, днем – 0 градусов и, возможно, снег с дождем.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube