Троллейбус №17 вернулся на маршрут в Челябинске

В Челябинске вернули на маршрут троллейбус №17 и обновили автобусы №74 и №21а.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на привычный маршрут вернулся троллейбус №17 «Молдавская – Железнодорожный вокзал».

На улицы города вышли 13 новых машин. Планируется, что троллейбусы будут ходить каждые 9-15 минут.

Первый рейс в будни от Молдавской – в 04:58, от вокзала – в 05:53.

Последний рейс в будни от Молдавской – в 22:12, от вокзала – в 23:07.

Первый рейс в выходные от Молдавской – в 05:54, от вокзала – в 06:45.

Последний рейс в выходные от Молдавской – в 22:24, от вокзала – в 23:15.

Кроме того, на маршруты №21а «Автовокзал – Школа №16 (Тугайкуль)» в Копейске и 74 «Федоровка – Агроуниверситет» в Челябинске вышли новые автобусы.

«К машинам предъявляются повышенные требования: не менее 16 мест для сидения, наличие системы безналичной оплаты проезда и валидаторов, отображение на онлайн-картах. На маршруте №21а работают 6 низкопольных автобусов с интервалом 7-15 минут. На маршруте №74 низкий пол имеют 3 из 8 автобусов, интервал прежний – 11-22 минуты», – пояснили в ОГКУ.

С подробным расписанием можно познакомиться на портале tr.gov74.ru.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube