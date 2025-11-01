Две трети южноуральцев не прочь каждый год получать компенсацию вместо отпуска

Большинство россиян поддержали идею за ежегодной выплаты компенсаций за неиспользованные дни отпуска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за предоставление права выбора между отдыхом и его денежной компенсацией выступило большинство участников опроса, проведенного аналитической службой сервису по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, с инициативой выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года выступили депутаты федерального собрания.

И оказалось, что большинству россиян она по нраву. Предложение поддержали 66% участников опроса. Свою позицию они аргументируют необходимостью права выбора каждого человека – отдыхать или получить компенсацию, а также высокими ставками по вкладам («дополнительными» деньгами можно выгодно распорядиться, считают сторонники компенсаций).

Впрочем, каждый одиннадцатый (11%) выступили категорически против инициативы. А еще 23% усомнились в удачности предложения.

«Работодатели будут этим злоупотреблять, – считают южноуральцы. – Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». Есть среди затруднившихся с ответом и тем, кто считает , что работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо. Наконец, некоторые россияне сочли, что идею вряд ли можно будет реализовать в сферах, где работодатели прибегают к выплате «серой» зарплаты. «У кого зарплата серая – будут получать копейки», – считают они.

Организаторы исследования отметили, что мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68 и 65% соответственно). Среди россиянок в 2 раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% – за, скептиков меньше всего – 7%.

Кстати, россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше (17%). Зато среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%).

Челябинск, Виктор Елисеев

