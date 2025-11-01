российское информационное агентство 18+

Две трети южноуральцев не прочь каждый год получать компенсацию вместо отпуска

Большинство россиян поддержали идею за ежегодной выплаты компенсаций за неиспользованные дни отпуска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за предоставление права выбора между отдыхом и его денежной компенсацией выступило большинство участников опроса, проведенного аналитической службой сервису по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, с инициативой выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года выступили депутаты федерального собрания.

И оказалось, что большинству россиян она по нраву. Предложение поддержали 66% участников опроса. Свою позицию они аргументируют необходимостью права выбора каждого человека – отдыхать или получить компенсацию, а также высокими ставками по вкладам («дополнительными» деньгами можно выгодно распорядиться, считают сторонники компенсаций).

Впрочем, каждый одиннадцатый (11%) выступили категорически против инициативы. А еще 23% усомнились в удачности предложения.

«Работодатели будут этим злоупотреблять, – считают южноуральцы. – Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года». Есть среди затруднившихся с ответом и тем, кто считает , что работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо. Наконец, некоторые россияне сочли, что идею вряд ли можно будет реализовать в сферах, где работодатели прибегают к выплате «серой» зарплаты. «У кого зарплата серая – будут получать копейки», – считают они.

Организаторы исследования отметили, что мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68 и 65% соответственно). Среди россиянок в 2 раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% – за, скептиков меньше всего – 7%.

Кстати, россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше (17%). Зато среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%).

Челябинск, Виктор Елисеев

