В выходные закроют движение по дороге под Челябинском

Автодорогу в Сосновском районе будут закрывать по ночам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 2, 3 и 4 ноября на автодороге Красное Поле – Полетаево рабочие будут устанавливать рамно-металлические конструкции для обустройства дорожных знаков.

Работы запланированы в ночное время на участке от трассы Челябинск – Харлуши до автодороги Шершни – Северный.

В связи с этим 2,3 и 4 ноября с 22:00 до 00:00 еженочно движение транспорта на участке будет ограничено.

Челябинск

