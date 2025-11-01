Южноуральские фермеры намерены увеличить производство рыбы на 10%

На Южном Урале ожидается увеличение производства рыбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, главный фактор, позволяющий делать оптимистичные прогнозы, постепенный подъем уровня воды в южноуральских водоемах.

«Как отмечают специалисты, природный цикл снижения водности в озерах и водохранилищах завершился не только на Южном Урале, но и в других регионах страны, и в текущем году уровень стал подниматься», – заявили представители ведомства. Это позволило рыбоводным хозяйствам выпустить на рыбоводных участках необходимое количество личинок и молоди рыбы разных пород.

«В этом году в Челябинской области водоемы наполнились практически до уровня средневодных лет, а значит, каких-то рисков для рыбы сейчас нет. Поэтому мы рассчитываем на десятипроцентный рост добычи аквакультуры», – рассказал начальник управления технологического обеспечения продовольственной безопасности областного минсельхоза Алексей Екимов.

Помочь в этом призвана оказываемая фермерам-рыбоводам государственная поддержка. Так, они могут вернуть до 90% затрат на капитальное строительство рыбоводных объектов (складов, цехов, в том числе оснащенных установками замкнутого водоснабжения). На начинающих рыбоводов рассчитаны гранты «Агростартап» на приобретение рыбопосадочного материала, лодок, лодочных моторов и некоторых видов орудий лова.

В 2025 году появился новый вид государственной поддержки для хозяйств, занимающихся пастбищным рыбоводством, – субсидии на приобретение рыбопосадочного материала (личинок и молоди) сиговых и карповых пород рыб.

По данным регионального минсельхоза, в Челябинской области за последние пять лет, когда снижался уровень водности водоемов, было построено много рыбоводных объектов с установками замкнутого водоснабжения. Это современные комплексы, где в специальных бассейнах выращиваются осетровые виды рыб, форель, муксун. С другой стороны, хозяйства пастбищного рыбоводства – на рыбоводных участках природного происхождения – выращивают пелядь, рипуса, карпа, сазана и в меньшей степени остальные виды рыб.

В прошлом году предприятия рыбохозяйственного комплекса Челябинской области произвели 2 тысячи 728 тонн рыбы, в 2025 году прогнозируется увеличение объёма до 3 тысяч тонн.

Челябинск

