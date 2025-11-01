В центре Челябинской области зреет бунт против региональных властей

В южноуральском муниципалитете депутаты не в восторге от кандидата на пост главы, поддержанного администрацией губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Чесменском муниципальном округе разгорается нешуточная борьба за кресло главы муниципалитета. От этого говорят источники, близко знакомые с ситуацией.

Напомним, в начале октября пост главы Чесменского района, где завершались мероприятия по преобразованию его в муниципальный округ, покинула Татьяна Жморщук, возглавлявшая территорию с 2018 года. Отставка чиновницы оказалась внезапной: хотя слухи о ней ходили с весны текущего года, глава района продолжала работать, как ни в чем не бывало.

9 октября собрание депутатов приняло отставку Жморщук. Врио главы района назначили экс-депутата Челябинской городской думы Виталия Родионова. Свой мандат он сдал 9 октября. Родионов считается человеком, близким вице-губернатору Челябинской области Станиславу Мошарову: ранее он был депутатом Ленинского районного совета Челябинска – «вотчины» Мошарова еще в бытность его председателем Челябинской городской думы.

Именно нынешний врио считается фаворитом конкурса на пост первого главы Чесменского муниципального округа, так как его кандидатуру поддерживают в областной администрации.

Однако, как оказалось, далеко не все. «На грядущих выборах группа депутатов Чесменского муниципального округа намерена провести в главы местного фермера Владимира Шаповала», – сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на собственные источники.

Отметим, Владимир Шаповал при формировании руководства окружного совета депутатов был избрал вице-спикером.

Выборы главы Чесменского муниципального округа запланированы на 17 ноября.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube