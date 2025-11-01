В заксобрание Челябинской области внесли бюджет на новое трехлетие. Дефицит вырастет на две трети

Минфин Челябинской области внес в региональный парламент проект бюджета на 2026-2028 годы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, главный финансовый документ сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона и остается социально направленным, сохраняя долю социальных расходов порядка 70%.

«В проекте бюджета не только полностью сохранены, но и проиндексированы в соответствии с региональным законодательством все социальные обязательства – выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки различных категорий граждан. Предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента страны, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере, а также на реализацию национальных проектов», – заверили в ведомстве.

Наряду с социально значимыми направлениями в бюджете предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов.

«Бюджет сбалансирован, – уверен министр финансов Челябинской области Иван Родионов. – Дальше продолжим работать над ним совместно с депутатами. После того, как состоится окончательное распределение федеральных средств по регионам, будем корректировать параметры бюджета в большую сторону в рамках предусмотренных для этого процедур второго и третьего чтения».

Согласно проекту документа, размещенному на официальном сайте регионального парламента, доходы бюджета в 2026 году должны составить 318,84 миллиарда рублей (против 307,59 миллиарда в 2025 году в редакции главного финансового документа от 28 августа текущего года). Расходы – 379,37 миллиарда рублей. Это даже меньше соответствующего параметра бюджета нынешнего года после августовской корректировки (379,63 миллиарда), но больше, чем в первоначальной редакции (343,19 миллиарда рублей).

Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году составит 60,52 миллиарда рублей. Это на две трети (66%) больше, чем предполагалось в первой редакции главного финансового документа области на 2025-2027 годы (36,14 миллиарда рублей). При этом следует учитывать, что к августу текущего года объем дефицита вырос вдвое – до 72,04 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

