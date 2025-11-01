Власти Южного Урала намерены занять в 2026 году больше 100 миллиардов рублей

Правительство Челябинской области решило разместить облигации на 102,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министерство финансов Челябинской области представило программу государственных внутренних заимствований правительства региона на 2026-2028 годы. Документ опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Челябинской области в пакете материалов к проекту бюджета на следующее трехлетие.

Согласно программе, объем бюджетных кредитов, которые намерен получить регион вырастет всего на 12,63 миллиарда рублей. На пополнение остатка средств на едином бюджетном счете власти Южного Урала планируют получить 26,57 миллиарда рублей. Еще 17,65 миллиарда рублей намерены занять в виде казначейских инфраструктурных кредитов. Но в 2026 году Челябинской области придется погасить 31,59 миллиарда рублей из бюджетных кредитов, полученных ранее.

Отметим, что в следующем году власти не планируют прибегать к займам у кредитных организаций. Зато намерены разместить семилетние облигации на весьма кругленькую сумму – 102,45 миллиарда рублей.

При этом нельзя сказать, что у южноуральских чиновников есть опыт работы с такими объемами государственных ценных бумаг. Хотя попытка успешного размещения была – в далеком уже 2020 году правительство Челябинской области разместило облигации на 7 миллиардов рублей со сроком погашения в ноябре 2027 года.

Интересно, что в планах заимствований на 2027 и 2028 годы столь значительных сумм также не фигурирует: в 2027 году планируется выпустить облигации на 16,74 миллиарда рублей, в 2028 – на 9,57 миллиарда.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube