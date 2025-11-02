2 – 3 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

02.11.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

13:00 Челябинск – Встреча «Мы разные, но мы едины» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 – 16:30 Челябинск – Фестиваль современного искусства «Дебаркадер – 2025»: кураторская экскурсия по выставке «Нет ничего реальнее [чем миф]», общение с авторами (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, постоянная экспозиция)

14:30 Челябинск – Мастер-класс «Успешное выступление» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

16:00 – 18:00 Челябинск – Фестиваль современного искусства «Дебаркадер – 2025»: круглый стол / паблик-ток на тему «Миф и мистификация в пространстве истории» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, креативное пространство «АТОМ», вход с набережной)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

18:00 – 19:00 Челябинск – Фестиваль современного искусства «Дебаркадер – 2025»: перформанс (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, постоянная экспозиция)

19:00 – 19:40 Челябинск – Фестиваль современного искусства «Дебаркадер – 2025»: читка (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, креативное пространство «АТОМ», вход с набережной)

03.11.2025, понедельник

11:00 Челябинск – Акция «Когда мы едины – мы непобедимы!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

11:00 – 16:00 Челябинск – Тематический день «C любовью и верой в Россию» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 – 00:00 Челябинск – День и Ночь искусств (Челябинский музей искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

17:00 – 22:00 Челябинск – Ночь искусств (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, постоянная экспозиция)

18:30 Челябинск – Торжественная встреча команды Южного Урала – победителей национального чемпионата «Абилимпикс» (аэропорт Челябинска им. И.В. Курчатова (Баландино)

