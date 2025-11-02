На Челябинскую область обрушились снег с дождем

В ряде районов Южного Урала установился временный снежный покров, возможна гололедица.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в ночь с 1 по 2 ноября снег с дождем прошел на всей территории региона.

«Проведена обработка дорог противогололедными материалами. Все дороги в проезжем состоянии, – заверили чиновники. – В течение дня дежурные машины будут проводить патрульную очистку и превентивную обработку».

Вместе с тем, автомобилистов призывают быть особенно внимательными. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области предупредили, что в течение дня на Южном Урале сохраняется вероятность небольших, местами умеренных осадков в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, установление временного снежного покрова, туманы.

Госавтоинспекция Челябинска также указала автомобилистам на ухудшение погодных условий: снег и гололедица ожидаются и в областном центре. «С учетом прогноза, Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой, двигаться на пониженной скорости, соблюдать достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резкого торможения и перестроения, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары», – обратились представители ГАИ к челябинцам.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части, подчеркнули в ГАИ. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube