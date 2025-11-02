В Челябинске задержали банду вымогателей, похитивших южноуральца

22-летнего южноуральца похитили и неделю избивали.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Челябинске избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым в вымогательстве денег и похищении человека.
По данным следствия, 26-, 28-, 31- и 33-летние южноуральцы с февраля по сентябрь текущего года требовали у 22-летнего мужчины 8 миллионов рублей. Молодому человеку угрожали и избивали его. В марте парня похитили, отвезли на автомобиле в какой-то дом, где продержали неделю, избивая и требуя денег.
В мае эту же сумму потребовали уже у 48-летней матери южноуральца, угрожая насилием ей и ее родственникам.
Вымогателей задержали оперативники УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ОБОП УУР регионального ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии.
В настоящее время суд избрал всем четверым меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление соучастников криминального квартета.
Челябинск, Виктор Елисеев
