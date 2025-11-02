«Трактор» одержал вторую победу подряд

Челябинский «Трактор» дома в упорном поединке одолел «Сибирь» из Новосибирской области – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде хозяева атаковали чуть больше, чем гости. Но в итоге пропустили первыми.

На 18-й минуте встречи челябинцы остались в меньшинстве. И на 19-й минуте сибиряки реализовали численное преимущество. Егор Аланов набросил от синей линии, Крис Дригер щитком отбил шайбу, но оказавшийся поблизости Сергей Широков отправил ее обратно, поразив нижний угол ворот – 1:0, «Сибирь» открывает счет.

Во второй двадцатиминутке команды продолжили бороться на равных. Хоккеисты активно атаковали, не давая голкиперам расслабиться. Уже на 22-й минуте встречи Егор Коршков перехватил шайбу в своей зоне, убежал в атаку и отдал ее Василию Глотову. Челябинец продвинулся с левого фланга вперед и кистевым броском отправил снаряд в дальний угол – 1:1.

На 30-й минуте Джордан Гросс замкнул розыгрыш Семена Дер-Аргучинцева и Егора Рыкова, в касание переправив шайбу в створ – 2:1.

На 38-й минуте ошиблись хозяева в чужой зоне, и Владимир Ткачев убежал на тет-а-тет с голкипером «черно-белых» – 2:2.

Однако «Трактору» удалось-таки уйти на второй перерыв, ведя в счете. На 40-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер от борта перевел шайбу в центр, откуда Владислав Юсупов пушечным ударом отправил ее в сторону ворот «Сибири», и от спины защитника гостей шайба оказалась в сетке – 3:2.

На 43-й минуте гости вновь сравняли счет – отличился Александр Першаков.

Но уже на 47-й минуте Александр Кадейкин набросил от синей линии на ворота, шайба, срикошетив, отскочила прямо перед воротами, и первым к ней подоспел сам Кадейкин – 4:3.

На 59-й минуте тренерский штаб «Сибири» снял вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но «Трактор» удержал с таким трудом доставшуюся ему победу – 4:3, второй подряд триумф челябинцев.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube