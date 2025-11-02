В центре Челябинска перенесли две трамвайные остановки

Две трамвайные остановки в Челябинске временно сменили дислокацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения связаны с работами по обустройству новых остановочных платформ, проходящими в настоящее время на улице Блюхера в Советском районе города.

«Временно перенесены остановки «Омская» и «Дорожная больница», – рассказали в городской администрации.

Остановка трамвая «Омская» в направлении областной больницы сместилась за пересечение улиц Омской и Блюхера. «Омская» в направлении центра – за перекресток Омская – Блюхера.

Посадка и высадка пассажиров на остановке «Дорожная больница» в направлении центра будет производиться за перекрестком улиц Блюхера и Доватора.

Горожан просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

