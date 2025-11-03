В Челябинске женщины устроили драку из-за ребенка

В Челябинске у парковки в Тракторозаводском районе пьяные горожанки подрались из-за ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел вечером у дома 48а на улице 2-й Эльтонской. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам челябинцев, две нетрезвые женщины начали выяснять отношения недалеко от парковки. Спор вспыхнул из-за маленькой девочки, который была на руках у одной из горожанок.

Челябинки тянули ребенка за куртку, выхватывали его друг у друга, бросали и пинали вещи. Причем обе были сильно пьяны.

Свидетели происшествия рассказали, что перепуганная девочка звала на помощь. Но спорщицы не обращали на это внимания.

Видевшие разборки соседи обратились в органы опеки с просьбой проверить семью ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

