«Металлург» вернул лидерство в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду разгромил «Шанхайских Драконов» – 6:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча началась неприятным для хозяев сюрпризом.

На 1-й минуте матча защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий ошибся в своей зоне, отправив шайбу из левого угла площадки напрямую на Никиту Попугаева, и нападающий «Драконов», не раздумывая, вогнал ее в сетку ворот магнитогорцев – 1:0, гости открывают счет.

Но быстро оправились от такого начала игроки «Магнитки». К тому же на 6-й минуте гости остались в меньшинстве. На 8-й минуте Даниил Вовченко получил шайбу из-за ворот гостей и бросил в касание, снаряд заметался между щитков вратаря «Драконов» и скользнул за линию ворот. Помочь ей пытался Руслан Исхаков, саданувший клюшкой по голкиперу. Но, изучив видеоповтор, судьи решили, что нарушение правил произошло чуть позже момента, когда шайба пересекла линию ворот.

Зато вслед за Исхаковым на скамью штрафников отправился «шанхаец» Владислав Валенцов, решивший показать магнитогорцу, что негоже так вести себя с вратарем его команды. А на 9-й минуте еще один игрок «Драконов» отправился в штрафной бокс. Этим воспользовался на 10-й минуте отбывший наказание Руслан Исхаков, реализовав преимущество хозяев в одного игрока – 2:1, вторая шайба «Металлурга» в большинстве.

А четыре минуты спустя Руслан уже ассистировал Никите Михайлису, расстрелявшему пустой угол ворота гостей – 3:1.

Но и это еще не все. На 17-й минуте «металлурги» организуют еще одну быструю атаку, и Дмитрий Силантьев делает счет 4:1.

Магнитогорцы на протяжении всего матча сохраняли инициативу. Гости выглядели на их фоне явно бледновато. Но счет был вполне комфортным, так что во втором периоде зрители забитых шайб не увидели.

В третьей двадцатиминутке «Металлург» решил закрепить преимущество. На 51-й минуте Роман Канцеров начал атаку в своей зоне, пролетел до ворот соперников и не оставил ни единого шанса голкиперу «Драконов» – 5:1.

А три минуты спустя магнитогорцы решили для разнообразия забить еще и в меньшинстве. Сделал это Егор Коробкин, убежавший один на один с вратарем – 6:1.

Разгромив «Шанхайских Драконов», «Металлург» вернулся на первое место Восточной конференции и Континентальной хоккейной лиги, которое 1 ноября занял «Ак Барс», вырвавший одно очко в матче с «Ладой».

Челябинск, Виктор Елисеев

