В Челябинске хозяин нашел в диване тело пятилетней дочери квартирантки

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами нашли сегодня, 3 ноября, днем в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска.

По данным следствия, квартиру снимала 43-летняя женщина с ребенком. Она сообщила хозяину, что выселяется, и съехала. Когда собственник пришел проверить квартиру, то обнаружил в диване мертвого ребенка.

По данному факту в следственном отделе СКР по Калининскому району Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

Причастных к совершению преступления ищут.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube