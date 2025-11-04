4 – 5 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

04.11.2025, вторник

11:00 Челябинск – Мастер-класс для всех желающих, посвященный празднованию Дня народного единства в технике аппликация «Мы – едины!» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

13:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, сцена у фонтана)

13:00 Челябинск – Лекция «Заступница земли Русской: иконография Богородицы, история Казанской иконы Божией Матери» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по иконописи от художника Ольги Богдановой (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летняя сцена)

18:00 Челябинск – Просмотр фильма «Святое знамение России» о судьбе Первообраза иконы Казанской Божьей матери (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

05.11.2025, среда

10:00 Челябинск – Встреча с ветераном специальных операций Рифом Динмухаметовым, открывшим собственный клуб смешанных единоборств (Клуб единоборств «Оберег», ул. 50 лет ВЛКСМ, 10а)

11:00 Челябинск – Игровая программа «Хоровод дружбы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Новые имена женской прозы России» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Синички прилетели» (пальчиковый рисунок) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Я люблю тебя, Россия» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – «Маленькая история искусства»: мастер-класс по живописи (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Интерактивный игра «Мы разные, но не чужие» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – «Воспоминание о неслучившемся»: Концерт квартета «Дежавю» в рамках проекта «Публичная среда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – «Нейросети для начинающих: от основ до практики»: обучающий мастер-класс по работе с нейросетями (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Квартирник «С любовью к Ленинскому» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Нефтехимик» (Нижнекамск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

