Ограничения на федеральной трассе «Иртыш» продлили до середины дня

В Курганской области продлили закрытие движения по федеральной трассе для маршруток и автобусов.
Как уже сообщал РИА «Новый День», временный запрет на движение по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» на участке с 362 по 465 км в Курганской области ввели вчера, 3 ноября, поздно вечером из-за неблагоприятных погодных условий.
Он распространялся на автобусы и маршрутные такси, осуществляющие перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовые транспортные средства, и должен был действовать до утра 4 ноября.
По информации пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, сегодня ограничение продлено до 12 часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
