Ограничения на федеральной трассе «Иртыш» продлили до середины дня

В Курганской области продлили закрытие движения по федеральной трассе для маршруток и автобусов.

Как уже сообщал РИА «Новый День» , временный запрет на движение по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» на участке с 362 по 465 км в Курганской области ввели вчера, 3 ноября, поздно вечером из-за неблагоприятных погодных условий.

Он распространялся на автобусы и маршрутные такси, осуществляющие перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовые транспортные средства, и должен был действовать до утра 4 ноября.

По информации пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, сегодня ограничение продлено до 12 часов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube