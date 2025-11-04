На Челябинскую область обрушатся метели

Начало рабочей недели на Южном Урале будет ветренным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 5 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются метели, на отдельных участках дорог гололедица от наката, порывы ветра до 20 метров в секунду, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Южноуральцев призывают скорректировать свои планы, учитывая грядущие неблагоприятные погодные условия. Автомобилистам напомнили о необходимости сменить летние шины на зимние, а также соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, следует внимательно эксплуатировать электрические обогревательные приборы, не перегружая сеть.

Челябинск

