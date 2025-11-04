Полиция задержала мать пятилетней девочки, убитой в Челябинске

Челябинские полицейские задержали мать убитого ребенка в соседнем регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, правоохранители нашли женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней девочки.

Напомним, тело ребенка нашли вчера, 3 ноября, в квартире, которую снимала 43-летняя женщина на улице 250-летия Челябинска, на северо-западе города. Хозяева обнаружили страшную находку в диване после того, как квартирантка съехала. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.

Оперативники установили, что к преступлению причастна 43-летняя мать девочки. После случившегося она скрылась в Башкирии – именно оттуда женщина ранее приехала в Челябинск.

Выехав в соседний регион, полицейские задержали женщину и доставили ее в следственные органы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

