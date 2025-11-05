Уральские металлурги восстановили почти две сотни гектаров земель

ММК продолжает масштабную рекультивацию земель в интересах экологической безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», деятельность по рекультивации земель в отработанных карьерах горы Магнитная является одним из направлений Экологической политике компании.

В рамках масштабных работ, направленных на обеспечение экологической безопасности, в 2022-2024 годах были восстановлены и возвращены в хозяйственный оборот земельные ресурсы общей площадью 192,7 гектара.

Производственная деятельность ММК напрямую связана с добычей полезных ископаемых, прежде всего, руды. В ходе ее извлечения на месте так называемых рудных холмов образуются большие чаши глубиной до нескольких сот метров. Их рекультивация стала одной из целей экологической политики предприятия, утвержденной в ноябре 2011 года.

Рекультивация – долгосрочный проект, требующий создания специальной инфраструктуры, планировки территории, разработки проектной документации, прохождения государственной экологической экспертизы, напоминают в компании. Процесс проходит в несколько этапов. В рамках горно-технического этапа карьер заполняют шлаковым щебнем. Далее создается плодородный земельный слой (технический этап). Наконец, высаживают травы, кустарники, деревья с последующим пятилетним мониторингом приживаемости растений (биологический этап).

Проекты рекультивации проходят процедуру оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой проводятся общественные слушания.

В настоящее время в Магнитогорске на разных стадиях восстановления экосистемы находятся три карьера на Агаповской промплощадке – Западный, Восточный и «Подотвальное».

Западный карьер, некогда бывший крупнейшим в плане объемов добычи (379 миллионов тонн руды) закрыли на рубеже 90-х годов прошлого века. К тому времени воронка там достигла почти трехсотметровой глубины. На сегодня рекультивировано более половины территории Западного карьера – 81,6 гектара. Для засыпки карьерной выемки уже использовано 169 миллионов тонн спецматериалов. В этом году на финальной стадии технического этапа здесь находится участок площадью 11,8 гектаров. Здесь планируется отсыпать полуметровый слой глины, на него ляжет плодородный слой почвы для зеленых насаждений. Завершение работ по рекультивации намечено на 2030 год.

Рекультивация в Восточном карьере – на горно-технической стадии. Дно и борта чаши карьера вымостили глиной, чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды. Карьер будет засыпан на глубину 160 метров с последующим восстановлением ландшафта к 2032 году. В карьере «Подотвальное» применяется особый способ рекультивации, предполагающий выполаживание бортов и создание естественного озера.

По информации экологов ММК, в 2024 году показатель рекультивации по Группе ММК достиг 58,7 гектара, при этом площадь новых земельных ресурсов превысила объем земель, поврежденных при добыче руды в карьере Малый Куйбас, а также Агаповском и Лисьегорском месторождениях. В общей сложности в процессе восстановления по всей Группе ММК (с учетом угольного дивизиона) на конец 2024 года находятся 638,5 гектара.

Челябинск

