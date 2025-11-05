Полсотни домов в Челябинске на 15 часов оставят без отопления и горячей воды

Жители части Металлургического района Челябинска почти на день останутся без теплоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрия Челябинска, ограничения связаны с проведением работ по переврезке трубопровода для перехода на постоянную схему теплоснабжения.
Завтра, 6 ноября, с 9:00 до 24:00 отключат отопление и горячую воду в жилых домах и административных зданиях микрорайона Бакал, расположенного в Металлургическом районе города.
Под отключение попадут 52 жилых дома, 9 объектов социальной сферы и 13 административных зданий в квартале, ограниченном улицами Калмыкова, Комаровского, Черкасской.
Челябинск
