В Челябинской области турист упал с 25-метровой скалы

Мужчина погиб, упав с горы в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла в минувшую субботу, 1 ноября, в районе Больших Айских притесов.

Мужчина упал с горы. Пролетев вниз 25 метров, он разбился.

Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда с помощью плавсредства перевезли тело с одного берега на другой и передали сотрудникам полиции.

Южноуральцам и гостям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при посещении гористой местности.

Челябинск

