В Златоусте решили обрушить поток машин на разрушающийся мост

В Златоусте разрушающийся мост в ближайшее время примет на себя всю городскую транспортную нагрузку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, состояние моста через реку Каменку уже сейчас вызывает опасения у местных жителей.

Сооружение с трудом выдерживает ежедневную нагрузку в сотни автомобилей. Справа, со стороны Зареченского поселка, его основание критически просело и имеет значительные разрушения. Слева образовалась огромная трещина в фундаменте, невооруженным взглядом заметно смещение основания.

Однако в скором времени начнется капитальный ремонт основного железнодорожного моста. «Это значит, что весь основной трафик (в городе живет более 157 тысяч человек) будет направлен именно через этот, уже разрушающийся мост. Альтернативных маршрутов просто нет», – беспокоятся общественники.

Южноуральцы обратились в прокуратуру с просьбой организовать срочную проверку технического состояния моста. Необходимо выяснить, сможет ли он выдержать рост нагрузки, и побудить чиновников обезопасить людей, подчеркивают активисты.

Челябинск

