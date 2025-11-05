Жительница Миасса застряла в болоте. К прибытию спасателей женщина почти ушла под воду

В Челябинской области спасатели вытащили из болота заплутавшую женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в понедельник, 3 ноября, в Миассе.

Жительница Миасса возвращалась домой с девичника. Но по пути заблудилась и забрела в болото. Поняв, что сама выбраться не сможет, она успела позвонить друзьям и передать свои координаты.

Ко времени прибытия спасателей Миасского поисково-спасательного отряда женщина находилась уже по грудь в воде. Пострадавшую довезли до дома и передали родственникам.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в Миассе. Дело в том, что болото находится хоть и в лесу, но совсем рядом с жилым массивом. И велика опасность, что отправившийся в одиночку в лес путник может попасть в трясину.

Так, в мае 2023 года в подобном же положении оказалась 51-летняя жительница Миасса. Тогда женщину заметил очевидец и вызвал спасателей. Когда ее обнаружили, она уже практически потеряла силы в попытках выбраться.

Челябинск

