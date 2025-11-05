В Коркино семилетний ребенок провалился под лед

Полицейские спасли семилетнего коркинца, провалившегося под лед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, четверо детей 7-10 лет гуляли у дома на улице Заотвальной. В какой-то момент мальчики решили пройтись решили по тонкому льду затопленного участка. Лед толщиной всего 1 сантиметр не выдержал, и один из ребят, самый младший, провалился по пояс в ледяную воду.

К счастью, недалеко от места ЧП дежурили сотрудники ГАИ. Полицейские вытащили ребенка и передали его врачам скорой помощи. После обследования в детской больнице мальчик передан родителям – госпитализация не потребовалась.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube