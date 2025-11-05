Бывших гендиректора и главного инженера МУП ПОВВ Челябинска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

В отношении бывших высокопоставленных сотрудников МУП ПОВВ Челябинска возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывших генерального директора и главного инженера МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями летом прошлого года, когда на город обрушились продолжительные дожди, затопившие целые дворы.

По данным следствия, в период с 1 по 25 июля 2024 года генеральный директор водоканала, действуя группой лиц по предварительному сговору с главным инженером и другими неустановленными лицами, согласовал и заключил договоры на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом их стоимость оказалась завышенной более чем на 116,5 миллионов рублей.

«Преступными действиями фигурантов причинен значительный материальный ущерб предприятию и администрации города Челябинска, который повлек необоснованные расходы, а следовательно, уменьшение прибыли предприятия и занижение суммы, подлежащей перечислению в городской бюджет», – считают следователи.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

У фигурантов уголовного дела проведены обыски, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Челябинск

