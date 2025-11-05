Экс-директору нацпарка «Таганай», обложившему поборами новое руководство парка, вынесли приговор

В Златоусте закончился суд над бывшим директором национального парка «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, сегодня, 5 ноября, оглашен приговор в отношении экс-директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и бывшей и.о. директора учреждения Эльвины Новоселовой.

Напомним, Яковлева, бывшего на тот момент заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ задержали в Москве 20 ноября 2023 года. По версии следствия, уже во время работы в министерстве он каждый месяц получал от сменившей его в кресле директора национального парка Эльвины Новоселовой по 50 тысяч рублей. Якобы деньги ему передавали за то, что чиновник поддержал кандидатуру Новоселовой при назначении ее на пост руководителя «Таганая».

Продолжалось это с марта 2021 года по декабрь 2022 года. В общей сложности сумма подаяний превысила 1 миллион рублей.

Для регулярных выплат Новоселова выписывала сотрудникам премии, часть которых они передавали ей.

Кроме того, и.о. директора парка передала в безвозмездное пользование коммерческой организации мини-погрузчик, «желая тем самым заручиться поддержкой лица, состоящего в руководящей должности в Минприроды России», говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также установлено, что Яковлев поручил своему посреднику, Евгению Пузанову, связаться с предпринимательницей Ульяной Филипповой, предложив ей заняться организацией общественного питания в парке, а также продажей там сувенирной продукции. При этом часть выручки бизнес-леди должна была отдавать чиновнику. Таким образом он получил от нее больше двух миллионов рублей.

Суд приговорил Алексея Яковлева к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 7 лет.

Эльвину Новоселову за дачу взятки и злоупотребление должностными полномочиями приговорили к 4,5 годам условно с испытательным сроком 2 года, штрафу в 2,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Ульяна Филиппова и Евгений Пузанов за активное сотрудничество со следствием от уголовной ответственности освобождены.

Напомним, ранее суд в Челябинске приговорил бывшего заместителя начальника отдела капитального строительства городского комитета дорожного хозяйства Дмитрия Шиляева с трем годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тысяч рублей за взятку в 30 тысяч рублей, которую он получил за сокрытие дефектов асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ в рамках муниципального контракта по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города. Кстати, стоимость контракта превышала 29 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube