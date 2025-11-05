Дело в отношении первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области передали в суд

Дело в отношении чиновника, входившего в близкое окружение губернатора Челябинской области, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.

Напомним, чиновника, считавшегося близким соратником действующего главы Южного Урала Алексея Текслера, задержали в декабре прошлого года.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год чиновник приказал принять работы по ремонту трассы «Чебаркуль – Мисяш – автодорога М-5 «Урал»» и капитальному ремонту еще одной автомобильной дороги, зная о допущенных подрядчиками нарушениях. В результате бюджет региона потерял более 92,7 миллиона рублей.

Кроме того, 14 марта 2024 года Харченко получил от представителя коммерческой фирмы мобильный телефон стоимостью около 186 тысяч рублей. «Подарок» ему вручили за оказываемое подрядной организации покровительство и беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в регионе.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

С декабря прошлого года чиновник находится в СИЗО. Кроме того, суд арестовал принадлежащие ему автомобиль стоимостью свыше 6,5 миллионов рублей, а также банковские счета.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

