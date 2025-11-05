Метели задержатся на Южном Урале

В Челябинской области продлили дейстие экстренного предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 6 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 метров в секунду.

Южноуральцев призывают скорректировать свои планы, учитывая грядущие неблагоприятные погодные условия. Автомобилистам напомнили о необходимости сменить летние шины на зимние, а также соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, следует внимательно эксплуатировать электрические обогревательные приборы, не перегружая сеть.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск

