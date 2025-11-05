«Металлург» одержал победу во Владивостоке

Магнитогорский «Металлург» во Владивостоке обыграл в упорном поединке местный «Адмирал» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет в матче открыли хозяева: на 14-й минуте отличился Павел Коледов.

Однако продержалось преимущество клуба из Владивостока недолго. Две минуты спустя Роман Канцеров отдал пас налево Егору Яковлеву, тот пробил по воротам. Голкипер «Адмирала» готов был среагировать, но оказавшийся у самого створа Владимир Ткачев переправил шайбу в ворота – 1:1.

В начале второго периода снова сыграла связка Канцеров – Яковлев. На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Магнитогорцы расположились в зоне «Адмирала». На 24-й минуте начал комбинацию Роман Канцеров, а продолжила ее распасовка между Дмитрием Силантьевы и Егором Яковлевым. Расположившийся по центру Егор, получив шайбу от Дмитрия с правого фланга, вернул ее ему обратно, и тот мощным ударом впечатал снаряд в сетку ворот – 2:1, «Металлург» выходит вперед.

К концу второй двадцатиминутки «моряки» чаще атаковали и совершали больше бросков, в том числе по воротам. Но сравнять счет так и не смогли.

Не удавалось владивостокцам восстановить столь желанное равновесие и в третьем периоде. За полторы минуты до сирены голкипер хозяев убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. Но и это помогло.

2:1 – тяжелая победа «Металлурга», и это уже восьмое подряд поражение «Адмирала».

Челябинск, Виктор Елисеев

