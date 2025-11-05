До конца рабочей недели в Челябинской области будет относительно тепло

На Южном Урале будет пасмурно и тепло.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца рабочей недели на Южном Урале за счет влияния Атлантического циклона будет преобладать пасмурная погода. Об этом сообщает телеграм-канал Челябинского ЦГМС.
По прогнозу синоптиков, циклон принесет влажную, но относительно теплую воздушную массу.
Температура воздуха в области ночью будет слабоотрицательная, а днем ожидается от -1 до +7 градусов по Цельсию. Среднесуточная температура прогнозируется выше климатической нормы на 2-4 градуса.
При этом небольшие и умеренные осадки будут идти ежедневно с небольшими перерывами и сопровождаться гололедными явлениями.
Напомним, ранее синоптики продлили действие штормового предупреждения на завтра, 6 ноября. По прогнозам, порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, в горах до умеренных, в отдельных районах метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, в низинах до -7, днем от -1 до +4 градусов.
В Челябинске синоптики обещают облачную погоду, ночью слабые осадки, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +1 градус, днем – 2-4 градуса выше нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
