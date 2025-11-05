Мать найденной в Челябинске убитой пятилетней девочки отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве пятилетней дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве пятилетней дочери.

До 3 января 2026 года она проведет в следственном изоляторе.

Напомним, тело ребенка нашли в понедельник, 3 ноября, в квартире дома на улице 250-летия Челябинска, на северо-западе города, которую снимала женщина.

Страшную находку обнаружила в диване вызванная хозяевами уборщица после того, как квартирантка съехала. СКР возбудил по данному факту уголовное дело.

Женщину задержали в Башкирии и доставили в Челябинск.

Как стало известно, она родилась в Белорецке (Башкортостан). Из Башкирии она приехала в столицу Южного Урала в сентябре текущего года. Занималась маникюром и педикюром.

Женщина не признала вину в убийстве дочери. По ее словам, девочка утонула в ванной еще в начале октября. Но смириться с гибелью ребенка она не смогла. Перенесла дочь на диван и спала вместе с ней.

Откуда на теле дочери появились колото-резаные раны, обнаруженные полицией и следователями, мать объяснить не смогла.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

