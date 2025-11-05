«Трактор» проиграл соседям по турнирной таблице

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч был принципиален для обеих команд. Ведь клубы расположены на соседних строчках таблицы Восточной конференции КХЛ: на начало игры «Трактор» занимал пятое место, «Нефтехимик» – шестое.

При этом ни та, ни другая команда стабильностью в игре в текущем сезоне похвастаться не может. Например, после 23 туров челябинцы лишь один раз побеждали трижды подряд (а перед встречей с нижнекамцами «черно-белые» две победы подряд уже одержали – над «Барысом» и «Сибирью»).

К тому же гости, по всей видимости, отнеслись к матчу серьезнее. И открыли счет уже на 1-й минуте матча: в одиночку отличился Евгений Митякин.

На 13-й минуте Андрей Белозеров увеличил отрыв, а одним из ассистентов выступил Митякин – 2:0, нижнекамцы ведут к первому перерыву.

В начале второй двадцатиминутки Андрей Белозеров оформляет дубль и делает счет 3:0, Крис Дригер уступает место в створе ворот южноуральцев Савелию Шерстневу (для 23-летнего дебютанта это четвертый матч в составе «Трактора»).

И лишь на 38-й минуте встречи Джош Ливо сокращает отставание – 1:3.

Но не прошло и минуты, как Евгений Митякин с подачи Андрея Белозерова сделал свой дубль – 4:1 в пользу «Нефтехимика», и третий период пока не сулит ничего хорошего челябинским хоккеистам.

Впрочем, классом «черно-белые» объективно выше. Что и доказал Михаил Горюнов-Рольгизер, на 55-й минуте спокойно проехав через всю площадку и поразив ворота гостей – 2:4.

Но на индивидуальном мастерстве далеко не уехать. На 56-й минуте челябинцы снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но реализовать «лишнего» хозяевам удается лишь за 45 секунд до сирены – 3:4, отличился Джордан Гросс.

Очередное мало объяснимое поражение «Трактора», и челябинцы уступают пятую строчку турнирной таблицы «Нефтехимику».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube