6 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

06.11.2025, четверг

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Сказка, воплощенная в красках»: выставка картин пациентов ГБУЗ «ОКСПНБ», созданных на арт-терапевтических занятиях (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации с участием юриста Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

10:00 Челябинск – Обучение спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

10:30 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Игровая программа, посвященная Дню народного единства (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

11:00 Челябинск – Игра-викторина «Широка страна моя родная» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

11:50 Челябинск – Игровая программа «Маршрут построен» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

13:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17; библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26; библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в; библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Практикум «Социальные сети ОК» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Заводы Ленинского» в технике росписи камней акриловыми красками (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению натуральных духов от женского клуба «Ты мне – я тебе» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

