На границе Челябинской области снова развернули крупную партию нелегальных казанов

Челябинская таможня не пропустила почти 3 тысячи незаконно ввезенных чугунных казанов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, незаконный груз чугунной посуды направлялся в Екатеринбург из киргизского Оша.

В остановленной таможенниками и пограничниками фуре было почти 3 тысячи казанов, крышек и ручек для них, а также 46 саджей.

«При проверке товаросопроводительных документов и представленной декларации на товары таможенники выяснили, что чугунную утварь перевозят с отметкой «условный выпуск». Это означает, что товар запрещено передавать третьим лицам, в том числе для продажи, а также не допускается его любое использование», – отметили представители ведомства.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Незаконно ввезенные товары изъяты. Нарушителю грозит штраф.

Отметим, что аналогичный груз челябинские таможенники развернули на границе в начале июня. Тогда в страну пытались ввезти почти 2,5 тысячи казанов, крышек и саджей из Оша.

Челябинск, Виктор Елисеев

