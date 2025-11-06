В аэропортах Челябинска и Магнитогорска появились фонтанчики с бесплатной питьевой водой

Челябинск, Ноябрь 06 (Новый День, Виктор Елисеев) – Международные аэропорты Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее антимонопольное ведомство направило руководству воздушных гаваней письма с рекомендациями по обеспечению пассажиров бесплатной питьевой водой.

Антимонопольщики предложили аэропортам установить на территории перевозочных секторов бесплатные источники питьевой воды.

«По мнению ведомства, такая мера может существенно улучшить условия пребывания пассажиров в аэропорту и повысить их уровень комфорта», – считают в Челябинском УФАС.

Теперь в аэропортах начали действовать фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

