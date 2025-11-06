Шесть железнодорожных станций на Южном Урале поменяют цифры на имена

В Челябинской области продолжают менять цифровые названия железнодорожных остановок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, переименование остановочных пунктов проводит Южно-Уральская железная дорога.
Цифровые обозначения заменят на географические наименования на участке Чурилово – Курган:
бывший остановочный пункт «2299 км» теперь «Нива»;
2315 км – Рождественка;
2324 км – Полянка;
2327 км – Просторы;
2335 км – Сычево Кетовское;
2347 км – Поселок Путейский.
«Переименование поможет сделать железнодорожные остановки более узнаваемыми», – уверены чиновники.
Челябинск, Виктор Елисеев
