Шесть железнодорожных станций на Южном Урале поменяют цифры на имена

В Челябинской области продолжают менять цифровые названия железнодорожных остановок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, переименование остановочных пунктов проводит Южно-Уральская железная дорога.

Цифровые обозначения заменят на географические наименования на участке Чурилово – Курган:

бывший остановочный пункт «2299 км» теперь «Нива»;

2315 км – Рождественка;

2324 км – Полянка;

2327 км – Просторы;

2335 км – Сычево Кетовское;

2347 км – Поселок Путейский.

«Переименование поможет сделать железнодорожные остановки более узнаваемыми», – уверены чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

