В Челябинске ликвидируют остановку общественного транспорта на Шершневском кольце

В Челябинске уберут остановку общественного транспорта и изменят схему пересадок пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе началась работа по реконструкции схемы движения в районе Шершневской плотины, призванной разгрузить проблемный участок.

С 8 ноября остановочный комплекс на Шершневском кольце уберут. Вместо него появятся две новых остановки:

«Улица Лыжных батальонов» при движении со стороны поселков Западный и Пригородный (в районе дома № 3в/1 по улице Центральной) для маршрута № 136к;

«Поселок Шершни» при движении со стороны северо-запада (напротив здания №13 А по улице Гидрострой) для маршрутов №№ 2, 3, 23, 26.

Кроме того, будет ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход по улице Лыжных батальонов вблизи новой остановки.

По информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с этим изменится схема пересадок пассажиров. При поездках на автобусе №136к пересадку в сторону центра на автобусы №№ 2, 3, 11, 23, 26, 158к, 161 рекомендуется делать на остановке «Пляж Городской». При поездках на автобусе 158к пересадку в сторону центра на автобусы 2, 3, 23, 26 можно будет сделать на новой остановке «Шершни».

Напомним, полномасштабный проект реконструкции планируется выполнить в следующем году. Он предусматривает изменение конфигурации выезда с плотины на улицу Худякова с добавлением новой полосы и светофора, перенос остановок и пешеходных переходов с кольца для уменьшения аварийности, запрет прямого выезда с улицы Прибрежной и строительство альтернативного проезда, который соединит улицы Прибрежная и Лыжных Батальонов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube