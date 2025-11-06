Банда мигрантов, похитившая соплеменника, предстанет перед судом в Челябинске

Девять приезжих предстанут перед судом в Челябинске за вымогательство и похищение человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении девяти иностранцев, обвиняемых в похищении человека, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, вымогательстве и истязаниях.

Мигрантов, которым в настоящее время от 20 до 56 лет, задержали в феврале текущего года – после того, как они похитили 22-летнего соплеменника.

Молодого человека (по некоторым данным, он встречался с несовершеннолетней родственницей иностранцев) под надуманным предлогом вызвали к одному из домов в Курчатовском районе Челябинска, где жестоко избили, затолкали в автомобиль и увезли в частный дом, расположенный на улице Ягодная.

У парня отобрали телефон, предварительно заставив его удалить пароль с гаджета, чтобы можно было прочитать его переписку.

Продолжая избивать соплеменника, похитители потребовали у него и его родителей 300 тысяч рублей и квартиру, угрожая в противном случае убийством молодого человека.

Мигрантов задержали следователи СК России совместно с оперативниками ГУ МВД и регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

