Мошенниц, обманувших пенсионеров на шесть миллионов рублей, будут судить в Магнитогорске

Две жительницы Смоленской области полтора года обманывали пожилых южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, жительниц Смоленщины обвиняют в кражах и мошенничестве.

По версии следствия, две женщины обрабатывали магнитогорских пенсионеров в период с ноября 2023 по январь 2025 года.

Они приходили к пожилым людям, выдавая себя за пенсионных работников, сотрудников служб социального обеспечения или банка, и сообщали о необходимости обмена банковских билетов в ограниченный срок. Огорошенные пенсионеры приносили им все свои деньги. После пересчета купюр одна из женщин отвлекала их, а вторая – забирала деньги.

После совершения преступлений парочка сразу же уезжала из Магнитогорска, возвращаясь обратно в свой регион.

Таким способом женщины похитили у четверых пенсионеров почти 6 миллионов рублей.

После задержания аферисток поместили в СИЗО. Деньги пострадавшим они так и не вернули.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

