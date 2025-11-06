Синоптики продлили действие экстренного предупреждения на Южном Урале

Снег с дождем продолжатся в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 7 ноября в крайних западных районах региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

В экстренном ведомстве рекомендуют южноуральцам скорректировать свои планы с учетом погодных условий, отложить дальние поездки на автотранспорте, предупредить пожилых родственников о непогоде и убедить их оставаться дома. Особое внимание следует уделить времяпровождению маленьких детей.

По данным Челябинского гидрометцентра, завтра, 7 ноября, на Южном Урале будет облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Ветер юго-западный и западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов по Цельсию, днем 1-6 градусов выше ноля.

В Челябинске в ночь на пятницу синоптики прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, днем – небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, +2 градуса, днем +4,+6 градусов.

Челябинск

